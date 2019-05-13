МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-марте выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,8%, или на 2,8 миллиарда долларов, и составило 51,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России в первом квартале увеличился на 1,4% в годовом выражении и составил 104,9 миллиарда долларов. Импорт при этом сократился на 2,4% — до 53,8 миллиардов долларов. Внешнеторговый оборот в январе-мае, по данным таможенной статистики, составил 158,6 миллиарда долларов, увеличившись на 0,1%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 66,4% (в январе-марте 2018 года — 65%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 70,2% (в январе-марте 2018 года — 68,7%), в страны СНГ — 37,2% (ранее — 38,6%).

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-марте 2019 года составила 9,5% (в январе-марте 2018 года — 10,4%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,1% (в первом квартале прошлого года — 10,1%), в страны СНГ — 12,7% (12,5%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,1% (в январе-марте 2018 года — 45,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 48,4% (в первом квартале 2018 года — 48,8%), из стран СНГ — 18,9% (ранее — 20,8%).

Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-мартом прошлого года снизился на 4,2%, в том числе механического оборудования — на 11,1%, инструментов и оптических аппаратов — на 5,5%, электрического оборудования — на 4,7%. Снизился физический объем импорта легковых автомобилей на 8%, а грузовых автомобилей — возрос на 23,4%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в первом квартале текущего года приходилось 43,5% российского товарооборота (в январе-марте 2018 года — 45,1%), на страны СНГ — 11,4% (12,%), на страны ЕАЭС — 7,9% (8,5%), на страны АТЭС — 31,2% (28,5%).