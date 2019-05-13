МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики со второго квартала выйдут на 0,4% в квартальном выражении после 0,2-0,3% в первом квартале, говорится в информационном бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"Перспективы ускорения темпов роста экономики улучшились: начиная со второго квартала темпы роста составят около 0,4% квартал к кварталу SA и выйдут на уровень потенциала", — сказано в документе.

Департамент ЦБ в апреле пересмотрел оценку темпов роста ВВП в первом квартале, немного снизив ее с 0,3% до 0,2-0,3%. "По итогам вышедшей по состоянию на 18 апреля статистики оценка роста ВВП в первом квартале 2019 года символически снизилась до 0,2–0,3% квартал к кварталу SA по сравнению с оценкой в марте. На замедление роста экономики в начале года указывали и более ранние оценки, сделанные еще в четвертом квартале 2018 года", — отметили аналитики регулятора.

Оценка Банка России годового темпа прироста ВВП в первом квартале 2019 года составляет 1-1,5%. По итогам года регулятор прогнозирует рост ВВП на уровне 1,2–1,7%.

В исследовании департамента ЦБ говорится также, что вероятность замедления инфляции в РФ до 4% в первом квартале 2020 года повысилась, этому в частности способствует укрепление рубля.

В конце апреля ЦБ в пресс-релизе по ключевой ставке отмечал, что по-прежнему ожидает возврата инфляции к целевому уровню в 4% в первой половине 2020 года. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

"Динамика потребительских цен и текущий уровень инфляционного давления в экономике указывают на повышение вероятности замедления инфляции до 4% в первом квартале 2020 года. Этому способствует действие временных дезинфляционных факторов – в частности, укрепление рубля. Краткосрочные проинфляционные риски, в том числе связанные с НДС, снизились", — отмечается в документе.

Упреждающее повышение ключевой ставки во второй половине 2018 года полностью выполнило свою задачу, считают аналитики департамента. "Вместе с тем среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают," — отмечают они.

"Годовая инфляция прошла пиковое значение на более низком, чем ожидалось, уровне под усиливающимся действием временных сдерживающих рост цен факторов: укрепления рубля и снижения цен на дизельное топливо. Влияние НДС на рост потребительских цен перестало прослеживаться в статистических данных, указывая, в том числе, на отсутствие значимых косвенных эффектов", — говорится в бюллетене.

Аналитики департамента исследований и прогнозирования ожидают в ближайшие месяцы постепенного замедления инфляции с выходом на 4% в первом квартале 2020 года. "На среднесрочном горизонте проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. Среди основных проинфляционных рисков – геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, повышательное влияние на цены ускоряющегося роста потребительского кредитования, вторичные эффекты, связанные с увеличением инфляционных ожиданий бизнеса и населения, рост дефицита кадров на рынке труда", — указывается в документе.