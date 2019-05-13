МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-марте 2019 года составил 3,239 миллиарда долларов, снизившись на 4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из РФ на Украину составил 2,1 миллиарда долларов (рост на 0,5%), импорт из Украины — 1,13 миллиарда долларов (снижение на 11,2%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период не изменилась — 2,1%.

ТОВАРООБОРОТ С КИТАЕМ

Оборот внешней торговли между Россией и Китаем в январе-марте 2019 года увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,95 миллиарда долларов.

Экспорт из РФ в Китай составил 12,93 миллиарда долларов (рост на 5,7%), импорт из Китая — 12,01 миллиарда долларов (рост на 1,1%).

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,8% с 15,3% годом ранее.

ЕВРОСОЮЗ

Оборот внешней торговли между РФ и Евросоюзом в январе-марте составил 68,412 миллиарда долларов, снизившись на 3,8% в годовом выражении..

Экспорт из России в ЕС составил 50,24 миллиарда долларов (рост на 0,1%), импорт из ЕС — 18,18 миллиарда долларов (снижение на 13,1%).

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ за период снизилась в годовом выражении до 43,5% с 45,1%.