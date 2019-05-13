ПЕКИН, 13 мая — ПРАЙМ. Китай в качестве ответных мер с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов, говорится в сообщении министерства финансов КНР.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

"С 1 июня повышаются пошлины на импорт товаров товаров из США объемом 60 миллиардов долларов", — говорится в сообщении минфина КНР.

В частности, на список из 2493 наименований товаров вводятся пошлины в размере 25%, на 1078 наименований — 20%, на 974 категории — 10%, ещё на 595 наименований пошлина останется прежней в размере 5%.

Китай выжидал несколько дней, чтобы объявить об ответных мерах на действия США. Отвечая на вопрос о том, когда Пекин объявит о контрмерах, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник заявил: "Подождём и увидим".

Минфин страны подчеркнул, что повышение пошлин со стороны США стало неблагоприятным шагом, который наносит вред интересам обеих сторон и идёт вразрез с ожиданиями международного сообщества.

"С целью защитить многостороннюю систему торговли, а также свои законные права и интересы, Китай должен скорректировать размер пошлин на некоторые импортируемые из США товары", — подчеркнули в китайском минфине.

Китай и США уже почти год пытаются урегулировать торгово-экономический конфликт, начавшийся почти в июле прошлого года, когда в силу вступили первые повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Стороны так и продолжали угрожать друг другу дальним повышением пошлин, пока лидеры двух государств в декабре прошлого года не договорились о перемирии на три месяца и начале переговоров. Десять раундов стороны держались, уверенно твердили о прогрессе и даже перенесли сроки повышения пошлин, однако накануне последнего раунда переговоров президент США заявил, что Китай отступает от договорённостей, поэтому повышенные пошлины США все-таки вступят в силу. Тем не менее, стороны продолжают диалог и заявляют о надеждах договориться.