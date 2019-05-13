МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из сообщения компании.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "ОАК" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", — говорится в сообщении.

Сердюков покинул Минобороны после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в министерстве. В результате в 2012 году было возбуждено так называемое дело "Оборонсервиса", ключевой фигуранткой которого являлась экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, получившая пять лет колонии за хищение более 800 миллионов рублей. В августе суд освободил Васильеву условно-досрочно.