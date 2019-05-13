МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ не планирует вводить дополнительные ограничения на ввоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минсельхоз не планирует введение дополнительных ограничений на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования", — сказали в пресс-службе. В министерстве напомнили, что с 2010 года в ЕАЭС действуют правила провоза подконтрольных товаров, которые разрешают провозить продукцию в упаковке весом до 5 килограммов для личных нужд без сопроводительных документов.

В свою очередь на продукцию выше установленного веса необходимо разрешение на ввоз и наличие ветсертификата. "Также, когда в какой-либо стране возникает неблагоприятная эпизоотическая ситуация, Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз продукции из этой страны и информирует ФТС России о необходимости соблюдения временных ограничений, в том числе в части ввоза физическими лицами животноводческой продукции в ручной клади и багаже", — отметили в министерстве.

"Разработанный ведомством законопроект направлен на установление механизма эксплуатации Россельхознадзором утилизационных печей и дезбарьеров в пунктах пропуска. Таким образом, законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже", — заключили в Минсельхозе.

Минсельхоз РФ ранее подготовил проект поправок в закон о ветеринарии, согласно которым Россельхознадзор может получить полномочия по организации уничтожения продуктов животного происхождения, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара.

Гражданам по-прежнему можно будет ввозить готовую продукцию животного происхождения весом до 5 килограммов включительно в расчете на одно лицо, однако "при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза".