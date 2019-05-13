МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Уровень добычи нефти в России в 2019 году может сохраниться на уровне 2018 года и составить по итогам года около 557 миллионов тонн с учетом газового конденсата, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты агентства считают, что основные бизнес-показатели компаний нефтегазового сектора останутся в основном позитивными до середины-конца 2020 года из-за высоких цен на нефть и слабого рубля, а уровень прибыли рейтингуемых Moody's нефтяных компаний в 2019 году, как ожидается, будет соответствовать или будет чуть ниже уровня 2018 года.

"Это хорошие показатели, несмотря на ограничение производства в соответствии с соглашением о сокращении уровня добычи нефти ОПЕК+. Россия намерена сократить добычу на 228 тысяч баррелей по сравнению с октябрем 2018 года; Минэнерго РФ ожидает, что эта цель будет достигнута к концу апреля 2019 года. С учетом существующих ограничений ОПЕК+ мы ожидаем, что добыча нефти и газового конденсата в России в этом году в целом не изменится с уровня 2018 года и составит около 557 миллионов тонн", — говорится в сообщении.

Moody's считает, что хотя ОПЕК+ ограничивает планы некоторых российских компаний, соглашение оказалась выгодным для них и бюджета РФ, в то же время вероятность введения дополнительных санкций против некоторых нефтегазовых компаний РФ представляет собой "ключевой риск". "Такие санкции, в зависимости от их масштаба, могут повлиять на добычу нефти затронутых компаний, а также на их способность участвовать в международных альянсах, экономически эффективно разрабатывать запасы или поставлять углеводороды на экспортные рынки", — сообщается в отчете.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Россия при этом обязалась выйти на целевые показатели постепенно. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в апреле сообщал, что текущее сокращение добычи нефти РФ в рамках соглашения ОПЕК+ составляет 225 тысяч баррелей в сутки без учета проектов, реализующихся на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), а с учетом таких проектов — 200 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Новак сообщил, что Минэнерго ожидает добычу нефти в России по итогам 2019 года на уровне 556-560 миллионов тонн в случае действия условий ОПЕК+ только в первом полугодии.