МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития России упростило правила доступа к льготному кредитованию малого бизнеса, в частности для проектов в сферах повышения производительности труда и туризма, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

В конце февраля Минэкономразвития РФ утвердило перечень из 70 банков для участия в программе льготного кредитования МСБ. Программа льготного кредитования малого бизнеса до 2024 года была утверждена в декабре 2018 года. По данной программе предприниматели могут получить кредиты в уполномоченных банках по ставке 8,5%. Кредит можно было взять на инвестиционные цели до 1 миллиарда рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели — до 100 миллионов рублей на срок до 3 лет.

"Учитывая потребности компаний в небольших суммах льготных кредитов, размер минимального кредита снижен с 3 миллионов рублей до 500 тысяч рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства и микропредприятий. В то же время со 100 миллионов рублей до 500 миллионов рублей повышен максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств", — приводит слова министра экономического развития Максима Орешкина пресс-служба.

Как отметили в министерстве, в случае, если заемщик получает кредит на инвестиционные цели в сфере туризма, то его максимальный размер может составлять до 2 миллиардов рублей. Кроме того, по инициативе Минэкономразвития, предусматривается повышение максимальной ставки субсидирования для банков до 3,5% в зависимости от объемов кредитования. Это позволит увеличить выдачи льготных кредитов субъектам МСП на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма и повышения производительности труда.

Также в период с 15 по 28 мая Минэкономразвития будет проводить дополнительный отбор кредитных организаций для увеличения числа уполномоченных банков. "Также предусмотрены особые условия для аккредитованных банков, кредитующих инвестиционные проекты предприятий-участников программы по повышению производительности труда. Правила дополнены положениями о субсидировании по повышенной ставке в размере 3,5% по таким кредитным договорам", — отметили в министерстве.

Также из правил предоставления субсидий МСП исключено ограничение по обязательной доле инвесткредитов в общем объеме займов. "Из правил исключено положение, устанавливающее минимальный размер процентной ставки по кредитам, получаемых в рамках программы субсидирования. Таким образом, ставка для конечного заемщика может быть меньше ключевой ставки Банка России", — добавили в Минэкономразвития.