БРЮССЕЛЬ, 13 мая /ПРАЙМ/, Александр Шишло. Еврокомиссия (ЕК) направила ответ на запрос Nord Stream 2 AG, 100%-ной дочерней компании "Газпрома" и оператора "Северного потока-2", в котором сообщается о готовности экспертов ЕК встретиться и выслушать аргументы в пользу исключения проекта из поправок к Газовой директиве ЕС, сообщила в понедельник РИА Новости представитель ЕК Линн Ритдорф.

В апреле Nord Stream 2 AG направила письмо главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру с просьбой официально подтвердить, что при новом законодательстве к проекту будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, инвестиции в которые были сделаны давно. Подчеркивалось, что директива предусматривает исключения для газопроводов, которые были завершены до вступления в силу нового законодательства, что учитывает правомерные ожидания операторов проектов и инвесторов.

"В своем ответе Европейская комиссия следует правовой процедуре – "механизму урегулирования споров", изложенной в договоре к Энергетической Хартии, и заявляет, что ее службы готовы встретиться с промоутерами проекта, чтобы выслушать их аргументы", — сообщила агентству Линн Ритдорф.

По ее словам, "в то же время и в рамках процедуры в соответствии с положением о финансовой ответственности комиссия в таких случаях должна официально информировать Европейский парламент и Совет ЕС о своем ответе, что мы и сделали".

Nord Stream 2 AG считает, что "Северный поток-2" имеет право на исключение и должен получить его. При этом компания рассматривает все опции защиты своих прав, если ЕС не предоставит проекту исключение, в том числе, через суд.

ЕС в апреле одобрил поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2". Обновленный закон вступит в силу 23 мая. При этом странам ЕС отводится девять месяцев на внедрение новых правил в национальное законодательство. Согласно закону, новые и действующие газопроводы из третьих стран в ЕС в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать таким правилам, как разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг"), требование по установке конкурентных тарифов на прокачку газа, доступ к трубе третьих сторон. Поправки предусматривают возможность исключений и послаблений для действующих и новых газопроводов.