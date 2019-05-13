МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник опустились на 2-3,4% на фоне эскалации торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 2,38%, до 25324,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,41%, до 7647,02 пункта, продемонстрировав самое резкое снижение в 2019 году.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,41%, составив 2811,87 пункта.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

В ответ в понедельник китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Акции Apple подешевели на 5,81% на фоне новостей по переговорам, а также сообщений о решении верховного суда США, разрешившего пользователям iPhone подать иск против компании. Решение суда последовало после иска группы пользователей о том, что Apple, продавая свои приложения только через AppStore, создает незаконную монополию, которая приводит к завышенным ценам.

Бумаги Tesla понизились на 5,22% на фоне опасений, что торговый конфликт с Китаем повлияет на планы автопроизводителя по расширению в Азии.

"Эскалация торговой напряженности, вероятно, в ближайшие несколько недель и месяцев продолжит серьезно влиять на рисковые активы, так как ралли за год было основано на двух предпосылках: никаких обострений по торговле и смягчение мировой политики", — приводит агентство MarketWatch слова портфельного менеджера OppenheimerFunds Алессио ди Лонжис.