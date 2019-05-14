МОСКВА, 14 мая — Dow Jones. Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в понедельник заявил, что эскалация торгового конфликта между США и Китаем увеличивает риск негативных явлений в экономике. По его мнению, в такие периоды наилучшим решением для центрального банка будет сохранять свои краткосрочные процентные ставки без изменений. Китай просит ВТО ограничить односторонние действия "определенных членов организации"

В интервью The Wall Street Journal Розенгрен сказал, что введение новых пошлин на китайский импорт в США и запланированные ответные меры со стороны КНР являются источником неопределенности для руководителей центрального банка.

"Следует опасаться того, что распространение проблем в (международной) торговле, особенно в случае негативной реакции финансовых рынков, может привести к замедлению роста мировой экономики", — отметил он. При этом президент ФРС-Бостон добавил, что "еще слишком рано придерживаться подобных оценок (ситуации)", а противоречия в сфере торговли еще могут быть разрешены, прежде чем они успеют нанести серьезный экономический ущерб.

В конце прошлой недели администрация президента США Дональда Трамп анонсировала введение новых пошлин на импорт из Китая, на что КНР отреагировала повышением собственных пошлин на американские товары, которое вступает в силу с июня. Финансовые рынки оказались не рады таким новостям, из-за чего фондовые индексы резко снизились, а гособлигации выросли в цене из-за спроса на активы-убежища.

Существенный пессимизм относительно перспектив американской экономики, наблюдавшийся в начале года, в последнее время развеялся из-за высоких темпов найма в сочетании с неожиданно стремительным ростом ВВП. Тем не менее, руководители ФРС в целом сошлись во мнении относительно того, что в повышении процентных ставок до конца текущего года нет никакой необходимости.

Розенгрен в текущем году имеет право голоса в Комитете ФРС по операциям на открытом рынке, и он тоже считает, что повышать ставки в настоящее время не следует.

"Текущий уровень ставок меня вполне устраивает, — сказал Розенгрен. – Очевидно, что мы еще не знаем, насколько серьезным будет потрясение от анонсированных недавно пошлин (на китайский импорт) и ответных мер (со стороны КНР)". "Нам необходимо сосредоточиться на краткосрочных перспективах, и в краткосрочной перспективе я не вижу нужды в изменении денежно-кредитной политики", — добавил он.

Одним из факторов, которые удерживают ФРС от активных действий, являются низкие значения инфляции. По состоянию на март предпочитаемый ФРС индикатор инфляции вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены выросли на 1,6%. Все эти значения сильно отстают от целевого уровня ФРС, который составляет 2%, поэтому растет число экономистов, которые считают, что следующим шагом ФРС будет снижение краткосрочных процентных ставок.

"Сама по себе базовая инфляция на уровне 1,6% меня не тревожит, если я считаю ее продуктом временных факторов, — отметил Розенгрен. – Я не думаю, что эти 1,6% отражают базовую инфляция, и я полагаю, что тут оказали влияние временные факторы. Я ожидаю, что в будущем ситуация выправится".

Розенгрен по-прежнему считает, что инфляция вернется к целевому уровню. "В настоящее время денежно-кредитная политика остается умеренно стимулирующей, поэтому я ожидаю, что со временем мы вернемся к 2%-ной инфляции", — сказал он. Необходимость обеспечения условий для роста инфляции "является одной из причин, по которым нам необходимо проявлять терпение в том, что касается изменения ставок, особенно в сторону их повышения", отметил Розенгрен.

Он обозначил условия, при которых ставки могут быть снова повышены.

"Я надеюсь, что экономика будет оставаться относительно сильной, а объем свободных ресурсов на рынке труда будет сокращаться, — сказал Розенгрен. – Если инфляция поднимется до 2% или немного выше, а экономика будет расти относительно быстро, это будет подходящее время, чтобы задуматься о повышении ставок".

Однако если волатильные рынки и внешнеторговые трения замедлят мировую экономику, "то это будет ситуацией, в который нам, безусловно, не нужно будет повышать ставки", добавил он.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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