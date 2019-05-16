МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в апреле увеличилось на 5,7% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,235 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 6,2% по сравнению с первоначальным показателем марта в 1,139 миллиона — до 1,205 миллиона новостроек. Показатель марта был пересмотрен до 1,168 миллиона.

Число разрешений на строительство в США в апреле выросло до 1,296 миллиона — на 0,6% с пересмотренного значения марта. Аналитики ожидали, что оно составило 1,29 миллиона. Показатель марта был изменен с 1,269 миллиона до 1,288 миллиона.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.