МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 3 по 10 мая увеличились на 0,6% и составили 494,7 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 10 мая составил 494,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,6%, в результате совокупного положительного влияния поступлений по операциям "валютный своп" от банков-резидентов, переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.