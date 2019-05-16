МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,7 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-апреле 2019 года, по предварительным данным, сложилось в размере 34,7 миллиарда долларов США (18,5 миллиарда долларов США в сопоставимом периоде 2018 года)", — говорится в сообщении.

"Практически весь прирост показателя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года был обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств", — пояснил регулятор.