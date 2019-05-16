МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 45,5 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Годом ранее профицит составлял 39,4 миллиарда долларов.

"Динамика показателя сформировалась практически в равной степени за счет увеличения положительного сальдо внешней торговли товарами и снижения совокупного отрицательного сальдо других компонентов счета текущих операций", — отмечает ЦБ.