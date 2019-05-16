МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министерство обороны России увеличило сумму своего иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) до 15,5 миллиарда рублей с 5,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда Москвы.

Как пояснил представитель истца в суде, корректировка произведена после изучения в течение двух месяцев большого числа актов выполненных работ. Судья Ольга Лежнева приняла уточненное требование к рассмотрению.

Иск поступил в столичный арбитраж в ноябре прошлого года. В нем Минобороны требует взыскать с ОАК неустойку по госконтракту на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС от 27 августа 2013 года.

Представитель ОАК в четверг заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с тем, что в производстве московского арбитража уже находятся дела по искам с аналогичными предметом и основаниями. Суд пока оставил ходатайство открытым. Рассмотрение дела по существу отложено на 19 июня.

ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. Президент РФ Владимир Путин в октябре подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК. Также акционером ОАК является ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.