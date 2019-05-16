МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" по итогам первого квартала 2019 года получила чистую прибыль по РСБУ в объеме 6,996 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с уровнем аналогичного периода 2018 года (4,069 миллиарда рублей), следует из сообщения компании.

Отмечается, что основной причиной роста стало то, что в результате изменения курса на отчетную дату по сравнению с началом года корпорация признала положительные курсовые разницы от переоценки валютных статей баланса в сумме 3,9 миллиарда рублей.

Выручка в январе-марте увеличилась на 13,6% и составила 20,486 миллиарда рублей. Рост показателя также в основном был вызван более высоким курсом доллара (рост на 16% в годовом сопоставлении) в результате чего в рублевом эквиваленте выросли экспортные продажи. Выручка от реализации продукции на экспорт составила 15,006 миллиарда рублей, что больше на 19,3%, чем годом ранее. Доля доходов от экспорта достигла 73,3%.

Валовая прибыль за отчетный период возросла почти на 3%, до 7,289 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения — в 1,7 раза, до 8,737 миллиарда рублей.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титановой продукции, слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Поставляет продукцию на рынки порядка 50 стран и глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию. Среди основных зарубежных заказчиков — Boeing, EADS/Airbus, Embraer и Rolls-Royce. В 2018 году "ВСМПО-Ависма" произвела более 33 тысяч тонн титановой продукции, около 40 тысяч тонн титановой губки.