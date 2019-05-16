МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала "Мегафон" нарушителем закона "О защите конкуренции", так как оператор предоставлял компаниям с госучастием более выгодные условия, говорится в сообщении ведомства.

"Антимонопольная служба выявила разницу, которая может достигать до 10 раз, то есть компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные. Такое обстоятельство создаёт дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству", — говорится в сообщении. В частности, речь идет о нарушениях при осуществлении банками информационных, сервисных и транзакционных рассылок СМС-сообщений, поясняет ФАС.

"Антимонопольная служба выдаст ПАО "Мегафон" предписание об устранении нарушения закона о защите конкуренции. Кроме того, ответственность за них предусмотрена статьей 14.31 КоАП", — отмечают в службе.

В среду ФАС также признала Tele2, МТС и "Вымпелком" нарушителями антимонопольного законодательства в этом же пункте. Кроме того, ФАС обнаружила, что эти операторы устанавливали монопольно высокие цены на услугу рассылки СМС-сообщений, при этом "Вымпелком" отменил возможность транслитерации СМС с кириллицы на латиницу, что привело к удорожанию стоимости рассылки вдвое.

В августе 2018 года ФАС РФ возбудила дела против "Вымпелкома", "Мегафона", МТС и Tele2 из-за разницы тарифов СМС-рассылок для государственных и частных организаций. До этого, в середине июня, служба предписала операторам "большой четверки" в течение двух недель устранить дискриминационные условия договоров с частными банками об оказании услуг СМС-рассылок.

Соответствующую жалобу ФАС получила в конце 2017 года от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен за СМС для клиентов. Позднее, в феврале, по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по факту резкого повышения стоимости СМС-рассылки для банков операторами связи.