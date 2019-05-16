МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в четверг выросли на фоне позитивных отчетов американских компаний и внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,84%, до 25862,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,97%, до 7898,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,89%, до 2876,32 пункта.

Walmart сообщила в четверг о росте продаж в первом квартале на 3,4%, тогда как аналитики ожидали роста только на 3,1%, рост при этом стал самым сильным за последние девять лет.

Cisco, в свою очередь, отчиталась о квартальной выручке в 12,958 миллиарда долларов, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 12,89 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,78 доллара при прогнозе в 0,77 доллара.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 11 мая опустилось до 212 тысяч с уровня предыдущей недели в 228 тысяч, тогда как аналитики ожидали снижения только до 220 тысяч. Число разрешений на строительство в США в апреле выросло до 1,296 миллиона — на 0,6% с пересмотренного значения марта. Аналитики ожидали, что оно составило 1,29 миллиона.

Также инвесторы обратили внимание на заявление министерства торговли США о внесении компании Huawei в чёрный список вместе с 70 своими подразделениями за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". В среду США подписали указ о запрете покупки и использования оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности США.

Между тем, СМИ в среду сообщили, что министр финансов страны Стивен Мнучин не исключил поездку в Пекин в ближайшем будущем для продолжения торговых переговоров, но китайская сторона ответила, что не знает о планах американской делегации приехать в Китай.

"Я довольно удивлен и впечатлен устойчивостью рынка акций и других рисковых активов на фоне этой неопределенности, уже выходящей за рамки торговли", — рассказал агентству MarketWatch старший инвестстратег SEI Investments Джим Соллоуэй (Jim Solloway).