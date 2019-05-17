ВАШИНГТОН, 17 мая /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп отменяет с пятницы льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении Трампа, направленном в конгресс.

"Я решил, что, основываясь на уровне ее экономического развития, следует прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента с 17 мая", — говорится в сообщении.

Трамп заявил о намерении отменить льготный статус Турции в соответствии с единой системой тарифных преференций (GSP) в марте, но до настоящего времени решение еще не было принято окончательно.

По тогдашнему заявлению Трампа, за последние 45 лет, что Турция получает льготы в режиме GSP, ее экономика сильно выросла и диверсифицировалась, повысился уровень доходов на душу населения, снизился уровень бедности, расширилась диверсификация экспорта как по странам, так и по секторам экономики.

Решение Трампа о лишении Турции преференций в торговле может оказать негативное влияние на экспорт турецких товаров в США.