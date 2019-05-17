МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Индекс потребительского доверия россиян в первом квартале 2019 года опустился на три пункта относительно предыдущего квартала — до 62 пунктов и достиг исторического минимума, показав, что россияне предпочитают сокращать расходы и экономить, говорится в исследовании потребительского доверия The Conference Board и Nielsen, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Два из трех показателей, на основе которых складывается индекс — оценки потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги, — ухудшились. Число россиян, ожидающих "хороших" или "отличных" финансовых перспектив в ближайшие шесть месяцев, в первом квартале 2019 года снизилось на 5 процентных пунктов — до 25% по сравнению с предыдущим кварталом. Доля тех, кто считает, что сейчас подходящее время тратить деньги, также сократилась на 7 процентных пунктов — до 14%", — отмечают авторы исследования.

Однако, результаты показали, что число россиян, которые с оптимизмом оценивают перспективы на рынке труда в ближайшие шесть месяцев, увеличилось на 2 процентных пункта, до 20%.

При этом доля российских потребителей, у которых есть свободные деньги (средства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды), сократилась в первом квартале до 72%, а основными причинами беспокойства остаются рост цен на электроэнергию и газ, а также еду. Доля россиян, которые экономят, увеличилась на 7 процентных пунктов — до 69%.

"Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить, что подтверждают данные исследования в первом квартале 2019 года", — комментирует директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.

"В то же время, доля тех, кто уверен в том, что экономика выйдет из кризиса, увеличилась, что может свидетельствовать о позитивной динамике индекса в будущем. Нужно также учитывать, что в первом квартале его значения традиционно оказываются чуть ниже, чем в последующие периоды в течение года", — добавляет она.