МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. АК "Алроса" по итогам первого квартала 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка снизилась также на 27% и составила 70,5 миллиарда рублей за счёт роста доли продаж мелкоразмерного сырья и снижения объемов продаж в каратах. Показатель EBITDA упал на 34%, до 31,4 миллиарда рублей вследствие снижения выручки.

Относительно показателей четвертого квартала прошлого года выручка в январе-марте выросла на 15%, EBITDA — на 16%, а чистая прибыль увеличилась в три раза.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам 2018 года компания сократила производство алмазов на 7%, до 36,7 миллиона каратов.