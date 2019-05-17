КИЕВ, 17 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины погасило пятилетние евробонды на сумму 1 миллиард долларов, выпущенные 2014 году под гарантии США, сообщается на сайте минфина в пятницу.

"Шестнадцатого мая 2019 года Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США. Общая сумма платежа составила более 1 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, выпуск облигаций под гарантии США был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.