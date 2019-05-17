ЛОНДОН, 17 мая — Dow Jones. Лейбористская партия Великобритании в пятницу прекратила переговоры с правительством о Brexit, развеяв надежды на то, что главные оппозиционеры совместно с правящими консерваторами найдут решение, которое позволит парламенту выйти из тупика по вопросу об условиях выхода страны из ЕС.

Это решение не стало неожиданным. Вместе с тем оно означает, что и через три года после референдума о Brexit остается неясным, каким будет путь страны из ЕС.

В письме лидера лейбористов Джереми Корбина на имя премьер-министра Терезы Мэй сказано, что на переговорах о поисках компромиссного плана, который поддержало бы большинство законодателей от обеих партий, уже обсуждено все, что можно было обсудить.

Межпартийные переговоры продолжались шесть недель, после того как парламент трижды отверг план Brexit, который Мэй согласовала с ЕС.

По словам Корбина, лейбористы выходят из переговоров, поскольку переговорщики не смогли найти общие позиции по политике Brexit. Его партию все больше беспокоит, что любые договоренности могут быть нарушены преемником Мэй на посту лидера Консервативной партии. Ожидается, что Мэй уйдет в отставку в течение нескольких ближайших месяцев.

— АвторJason Douglas, jason.douglas@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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