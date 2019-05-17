С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — ПРАЙМ. "Русал" ведет перерегистрацию в специальном административном районе в Калининграде, сообщила вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления компании Елена Безденежных.

"Русал" переводится в Калининград, как вы знаете, перерегистрация у нас идет", — сказала она, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"В данном случае это один из положительных примеров в Российской Федерации, почему мы повернулись и весь остальной бизнес в Российскую Федерацию. Не было б счастья, да несчастье помогло", — добавила она.

Совет директоров "Русала" в ноябре 2018 года принял решение снять компанию с регистрации в Джерси и перерегистрировать в качестве международной компании в России. Ранее в августе, в силу вступил пакет законов, в соответствии с которым контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.

Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.