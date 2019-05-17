МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Росстата.

Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2019 года относительно соответствующего периода 2018 года по предварительной оценке составил 100,5%", — говорится в сообщении.

Минэкономразвития ранее оценило рост ВВП России в первом квартале в 0,8%.

Рост ВВП РФ в 2018 году составил 2,3%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост российской экономики в 2019 году замедлится до 1,3%.

Замедление темпов роста ВВП в первом квартале 2019 года до 0,5% было ожидаемым и связано со слабым внутренним спросом на фоне повышения налоговой нагрузки, считает Минэкономразвития.

"В целом замедление темпов роста ВВП было ожидаемым и связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки. Дополнительное понижательное давление на внутренний спрос оказывает сохранение низких темпов роста корпоративного кредитного портфеля и некоторое замедление ипотечного кредитования. Общая слабость спроса подтверждается и наблюдаемой тенденцией к быстрому замедлению инфляции", — говорится в сообщении министерства.