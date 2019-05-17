ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на машины и детали к ним на полгода, говорится в его заявлении, которое распространил в пятницу Белый дом.

Отмечается, что такое решение было принято после изучения доклада министерства торговли, из которого следует, что автомобильная индустрия "крайне необходима для национальной безопасности" США.

"Тем не менее, повышение пошлин на автомобили и автомобильные запчасти, наряду с другими обстоятельствами, дали за последние три десятилетия иностранным производителям преимущества над американскими", — следует из заявления.

Министр торговли Уилбур Росс в этой связи сообщил Трампу, что импорт автомобилей и деталей к ним "в таких количествах и при таких обстоятельствах угрожает национальной безопасности США".

"В свете выводов этого доклада министр рекомендовал предпринять действия для корректировки автомобильного импорта, чтобы это не ставило под угрозу национальную безопасность. Одна из рекомендаций — работать над переговорами, чтобы достичь соглашений, которые бы решили проблему угрозы национальной безопасности. По мнению министра, успешные переговоры могут позволить американским автопроизводителям достичь долгосрочной экономической жизнеспособности и увеличить расходы на НИОКР для разработки передовых технологий, которые имеют решающее значение для оборонной промышленности ", — отмечается в заявлении.

В этой связи Трамп поручил торговому представительству США вести переговоры с Евросоюзом, Японией и другими странами и "предоставить отчет о прогрессе таких переговоров в течение 180 дней".

Президент США Дональд Трамп заявил в июне, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбуру Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.