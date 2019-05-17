МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, исполнен с профицитом 2,1% ВВП, или 683,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Доходы бюджета РФ за этот период составили 6,360 триллиона рублей, или 31,8% к общему объему доходов, утвержденному законом на текущий год. Расходы были исполнены в объеме 5,676 триллиона рублей, или 31,5% к утвержденным законом показателям и 30,2% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба — 4,166 триллиона рублей, или 33,8% к прогнозным показателям на 2019 год. Федеральная таможенная служба направила в бюджет 1,824 триллиона рублей, или 30,6% к прогнозу. Перечисления других федеральных органов составили 369,3 миллиарда рублей — 21,8% к прогнозным показателям бюджета.