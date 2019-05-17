МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Уралкалия" рекомендует не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным акциям, по привилегированным — выплатить 10 копеек на бумагу, как и годом ранее, следует из материалов компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Уралкалий" …: дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "Уралкалий" за 2018 год не выплачивать. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО "Уралкалий" в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО "Уралкалий" из нераспределенной прибыли прошлых лет", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов предлагается закрыть 8 июля.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет порядка 20% акций "Уралкалия".

В начале декабря 2018 года Сбербанк сообщил, что компания "Сбербанк Инвестиции" получила право распоряжаться 10,18% акций "Уралкалия". Бумаги были приобретены у Rinsoco Trading Co Limited, структуры Дмитрия Лобяка, бизнес-партнера Мазепина. Rinsoco Trading сохранила у себя 10,18% акций.