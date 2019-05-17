МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, увеличился до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора лишь до 97,8 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США в мае, по предварительной оценке, вырос до 112,4 пункта с уровня предыдущего месяца в 112,3 пункта, индекс экономических ожиданий — до 96 пунктов с 87,4 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.