МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Низкий рост российской экономики в первом квартале 2019 года, который Росстат ранее в пятницу оценил в 0,5%, не является сюрпризом, и предпосылок для пересмотра годового прогноза нет, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

"Цифра очень низкая, но не сказать, что это большой сюрприз. Минэкономразвития оценивало рост на уровне 0,8%. Но эта разница небольшая, в этих цифрах не вижу большого сюрприза. Та оценка, которую делает министерство, очень и очень приблизительна, потому что она основана как на публикуемых Росстатом данных по так называемым базовым отраслям (промышленность, розница и другие), так и на ненаблюдаемых отраслях, то есть экстраполирует. Поэтому эта оценка может сильно отличаться от реальности", — сказал директор аналитического департамента компании "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Основными факторами столь сильного замедления роста ВВП, по мнению главного аналитика по макроэкономике Промсвязьбанка Дениса Попова, с высокой вероятностью стал спад инвестиционной активности — рост объема выполненных строительных работ за первый квартал составил только 0,2%. Кроме того, причинами он называет низкую потребительскую активность населения на фоне заметного снижения реальных располагаемых денежных доходов (минус 2,3% год к году за первый квартал), а также ухудшение динамики чистого экспорта.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов тоже не видит сюрприза в таких показателях и считает, что слабый рост продиктован сокращением вклада со стороны промышленности и строительства. По его мнению, негативный вклад мог проявиться со стороны отраслей госсектора из-за возможного более медленного исполнения бюджета по ряду позиций в этом году по сравнению с предыдущим годом.

"Обычно причины различия в хедлайновых цифрах и в оперативных как раз заключаются в динамике госсектора. Вряд ли это финансовая деятельность, потому что кредитование растет, здесь позитивный должен быть тренд", — отметил он.

Тремасов считает, что причин пересматривать годовой прогноз Минэкономразвития (рост ВВП на 1,3%) нет. "На самом деле, это достаточно консервативная оценка. Если мы посмотрим на прогнозы МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, то у них он даже чуть-чуть повыше. У Минэкономразвития одна из самых консервативных оценок. Но главный тезис в том, что во втором полугодии те ресурсы, которые сейчас взяли из экономики за счет повышения НДС, они во втором полугодии начнут возвращаться через бюджетный канал в экономику. Это несколько ускорит экономический рост", — считает он.

Кроме того, по мнению Мурашова, "просадка" экспорта, давшая негатив в первом квартале, несколько снизится в оставшееся время года. "В четвертом квартале может быть заметен уже эффект от нацпроектов по мере увеличения поступления средств бюджетополучателям. Инвестиции могут подрасти. Поэтому к концу года цифры будут лучше", — также отметил аналитик, добавив, что никто не может исключить и рывка в росте экономики, как в прошлом году. "В этом году такие сюрпризы тоже могут быть, но не от строительства, а, может быть, от инвестиций", — заключил он.