МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия по итогам 2019 года нарастит производство зерновых культур, в том числе пшеницы, на фоне складывающихся благоприятных погодных условий, при этом темп роста экспортных поставок будет ниже за счёт снижения переходящих остатков зерна из-за активного вывоза его за границу ранее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В 2019 году валовый сбор зерновых в стране может составить 126,7-134 миллиона тонн (базовый и максимальный сценарий), считают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАРе). Оценка аналитического центра компании "Русагротранс" — 125,5 миллиона тонн, аналитического центра "Совэкон" — 129,1 миллиона. Прогнозы урожая пшеницы при этом следующие: 81-85,5 миллиона тонн (ИКАР), 80,4 миллиона тонн ("Русагротранс"), 83,4 миллиона тонн ("Совэкон").

Урожай зерна в России в 2018 году составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2019 году окажется на уровне 118 миллионов тонн (на 4,2% выше уровня 2018 года), урожай пшеницы — 75-78 миллионов тонн. Экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду, по оценке министерства, может составить 42 миллиона тонн, включая 37 миллионов тонн пшеницы.

ИКАР оценивает экспорт зерновых в 2018-2019 сельхозгоду в объеме 43,7 миллиона тонн, пшеницы — в 35,2 миллиона, "Русагротранс" ожидает 41,2 миллиона тонн и 34 миллиона тонн соответственно, а "Совэкон" — 43,8 и 34,9 миллиона тонн соответственно (прогнозы ИКАРа и "Русагротранса" не учитывают поставки продукции в страны ЕАЭС).

На следующий сельхозгод эксперты ИКАРа ожидают экспорт зерновых в 47,4-52 миллиона тонн, пшеницы — 37,4-40,5 миллиона, "Русагротранс" оценивает поставки в 46,5 и 37,5 миллиона тонн соответственно. "Совэкон" собирается представить прогноз в конце мая.

ЭКСПОРТ ПРИ НИЗКИХ СТАРТОВЫХ ЗАПАСАХ

"Невысокий прогноз объема экспортных поставок в 2019-2020 сельскохозяйственном году объясняется низкими стартовыми запасами: мы оцениваем их по новому сезону примерно в 11,5 миллиона тонн по всему зерну, в 9,3 миллиона тонн — по пшенице, что произошло из-за активного вывоза зерна за границу", — пояснил начальник отдела аналитики и прогнозирования ИКАРа Олег Суханов.

"В прошлом сезоне конечные запасы всего зерна и пшеницы составляли, соответственно, 19,7 миллиона тонн и 15,7 миллиона тонн, из-за рекордного урожая 2017 года. Поэтому общий ресурс зерновых (производство и запасы) в 2019-2020 маркетинговом году незначительно превосходит показатели предыдущего сезона, а оценки экспорта достаточно консервативны", — уточнил он.

В 2017 году РФ получила рекордный урожай зерна за всю свою историю — 135,5 миллиона тонн в чистом весе, включая 86 миллионов тонн пшеницы.

Недавний прогноз минсельхоза США предполагает, что урожай пшеницы в РФ в новом сезоне может составить 77 миллионов тонн, а переходящие запасы на конец июня следующего года вырастут до 7,728 миллиона тонн с 6,728 миллиона на конец текущего сельхозгода.

Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов оценивает эти прогнозы как очень низкие.

"Они не отражают текущее состояние наших посевов, а также хорошие погодные условия, которые мы имеем сейчас. Дожди в мае шли на большей части европейской территории России, ожидается, что в ближайшие две недели они продолжатся. А количество осадков для нашего урожая, если говорить о погоде — самая главная составляющая", — пояснил эксперт.

"Май-июнь традиционно является определяющими для урожая — и для озимых, и для яровых. В настоящее время в южных регионах сохраняются достаточно благоприятные погодные условия, имеет место улучшение ситуации с осадками в Центре. В то же время в ряде регионов Поволжья имеет место относительно высокая гибель озимых и сохраняется недостаток влаги", — сказал директор стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский, не исключив в связи с этим пересмотра оценок в сторону повышения в третьей декаде мая.

ПРОСАДКА ЦЕН В КОНЦЕ ИЮЛЯ

Суханов обратил внимание, что сейчас внутренние цены на пшеницу на 3-4 тысячи рублей выше, чем экспортные паритеты цен нового урожая, и внутренние переработчики вынуждены покупать старый урожай по высоким ценам.

"Свежее зерно на рынок поступит в лучшем случае в середине июля, только после чего, скорее всего, мы и увидим резкую ценовую просадку", — добавил эксперт.

"Активность на рынке невысока. Производители заняты посевной, экспортеры малоактивны, а переработчики ограниченно пополняют запасы в ожидании нового сезона с более низкими ценами", — соглашается Павенский.

По данным Международного совета по зерну, которые приводились в мониторинге Минсельхоза РФ, цена на российскую пшеницу 4-го класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 7 мая 2019 года составляла 206 долларов за тонну, снизившись за неделю на 5,1%.