МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Вице-премьер Максим Акимов в рамках совещания по вопросам развития портов Балтийского бассейна поручил министерству транспорта систематизировать планирование транспортной системы России, сообщил журналистам официальный представитель замглавы кабмина. Срок исполнения поручения будет определен в рабочем режиме.

"Давно нам надо всем подумать. И эту задачу я хочу поручить возглавить Минтрансу. Нам нужна разумная платформа, некая цифровая подложка для работы с градостроительными и концептуальными стратегическими документами в сфере транспорта – доступная для всех участников и, прежде всего, для бизнеса", — привел представитель слова вице-премьера.

Поручение вице-премьера прозвучало в ответ на предложение одного из участников совещания разработать "стратегию взаимоувязанного развития морских портов Балтийского бассейна РФ, железнодорожных и автодорожных подходов к ним, инфраструктуры внутреннего водного транспорта и трубопроводного транспорта, обеспечивающих работу портовых комплексов".

"Вице-премьер предложил сначала определить юридическую силу подобного документа, в том числе обязательность для разных сторон, затем – понять, какое место этот документ займет в иных документах стратегического или территориального планирования. И в том случае, если окажется, что новая узко специализированная стратегия обнаружила брешь в существующей системе планирования на транспорте, то способна ли она закрыть эту брешь", — сказал представитель.

По словам Акимова, перед подготовкой еще одной стратегии необходимо будет провести анализ существующей системы планирования.

"Эту работу (анализ существующей системы планирования) придется провести, прежде чем мы примем решение, что мы на будем тратить ресурсы на еще одну стратегию – и я даже не деньги имею в виду, а управленческий ресурс. Можно сделать, получить горы бумаги, а потом что мы с ними будем делать? Уже бесполезно работать с бумагой. Прошу ответить на эти вопросы, после этого мы вернемся к возможности разработки новой стратегии", — процитировал официальный представитель слова Акимова.