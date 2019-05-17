МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает на создание высокотехнологичных научно-исследовательских судов (НИСов) для Минобрнауки и Росрыболовства, заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

В ноябре газета "Коммерсант" писала, что на постройку к 2024 году двух новых НИСов в нацпроекте "Наука" заложено 28,4 миллиарда рублей, а заказчиком судов должен был выступить Институт океанологии имени Ширшова. СМИ также ранее сообщали, что Росрыболовство планирует построить на российских верфях три научно-исследовательских судна для мониторинга водных биоресурсов, стоимость одного судна оценивалась в 10 миллиардов рублей.

"Что касается высокотехнологичных исследовательских судов. Мы рассчитываем, что мы построим такие суда для министерства науки, мы рассчитываем, что мы построим исследовательские суда для Росрыболовства", — сказал Рахманов в интервью радио "Звезда".

Представители Института имени Ширшова говорили РИА Новости, что есть сомнения в возможности создания двух судов для работы в арктических широтах в срок на фоне потенциальной передачи функции заказчика НИСов от института в Минобрнауки и удлинения сроков проектирования в результате смены модели реализации проекта. Институт также выступал против реализации проекта на базе немецкой верфи российской компании "Пелла", такой вариант, согласно данным учёных, предложило Минобрнауки на заседании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"И, в общем, мы понимаем и видим, что даже такие вещи, как "Пионер-М" — это маленькое исследовательское судно для российского университета, в ноябре этого года мы его заложим в Крыму, и этот первый пароход исследовательский, я надеюсь, мы уже спустим на воду на будущий год", — также заявил Рахманов в эфире.

Ранее Средне-Невский судостроительный завод, входящий в ОСК, сообщил, что заложит 21 мая научно-исследовательское инновационное судно с функцией безэкипажного судовождения "Пионер-М". Уточнялось, что завод сформирует композитный корпус, всего же строительство судна будет идти на трех предприятиях — созданием надстройки будут заниматься специалисты крымского предприятия "Судокомпозит", а филиал Центра судоремонта "Звездочка" — Севастопольский морской завод — проведет финальный монтаж, сборку и достройку судна.