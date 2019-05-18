МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Использование электронного удостоверения личности как часть успешно развивающейся цифровизации в РФ позволит россиянам быстрее и легче получать услуги госструктур, рассказала РИА Новости вице-президент по развитию Компании развития общественных связей (КРОС) Ксения Трифонова.

По словам эксперта, переход на систему электронных профилей выглядит как "часть довольно успешно сложившейся картины цифровизации экономики и инфраструктуры в РФ". Она привела пример: рекрутеры компаний для того, чтобы получить наиболее полное представление о кандидате, используют данные из соцсетей, профилей и получают понимание об интересах, друзьях, прошлом, любимых ресторанах и сериалах человека.

"Точно так же считывание более полной и верифицированной информации о гражданине позволит ускорить предоставление ему той или иной услуги от той или иной госструктуры, тем более что многие сведения и так уже оцифрованы и доступны удаленно… Нам ведь удобны личные кабинеты налоговой инспекции или возможность записи ребенка в школу онлайн. Теперь еще меньше придется бегать с бумажками из инстанции в инстанцию", — добавила она.

Во вторник совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представил законопроект об электронном удостоверении личности гражданина. Документ разработали вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, первый зампред конституционного комитета Совфеда Людмила Бокова, а также ряд депутатов Госдумы.

По словам Турчака, инфраструктура цифрового профиля призвана создать возможность автоматизированного получения данных о гражданах посредством "единого окна". Сервис должен позволить гражданам узнать, каким госинфосистемам они давали согласие на обработку персональных данных, а также даст возможность отзывать это согласие.

Ожидается также, что профиль будет самостоятельно предлагать услуги, которые полагаются владельцу по закону, добавил Турчак. Таким образом, гражданин сможет получить льготы и налоговые вычеты, включая те, о которых он не знал. Авторы законопроекта также прорабатывают возможность подтверждения хранящихся в профиле сведений при отсутствии на руках самих документов, например, водительских прав или СНИЛС.