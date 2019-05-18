МИНСК, 18 мая /ПРАЙМ/. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с воскресенья в очередной раз вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — госконцерна "Белнефтехим".

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. Изменение цен на нефтепродукты обосновывалось целью компенсировать затраты НПЗ по приобретению сырья. В предыдущий раз цены на топливо менялись на АЗС в Белоруссии с 12 мая, тогда они в очередной раз увеличились на одну копейку. Нынешнее подорожание – тринадцатое по счету с начала 2019 года.

"В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 19 мая 2019 года увеличиваются на одну копейку", — говорится в сообщении на сайте концерна.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,56 белорусского рубля (48,32 российского рубля, или 0,75 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,67 белорусского рубля (51,73 российского рубля, или 0,8 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,88 белорусского рубля (58,24 российского рубля, или 0,9 доллара), ДТ – 1,67 белорусского рубля (51,73 российского рубля, или 0,8 доллара).

В "Белнефтехиме" также обратили внимание, что по состоянию на 17 мая с начала текущего года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо – в среднем на 7,8%.