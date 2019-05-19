ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая /ПРАЙМ/. Налоговая нагрузка на юридические лица в России достаточно высокая, необходимо менять налоговое законодательство и снижать налоги, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Налоговое законодательство очень не любит динамику: как только бизнес привыкает к какой-то ситуации, лучше его не трогать. В нашем случае сегодня у нас достаточно высокая налоговая нагрузка, поэтому если говорить о корпоративных налогах, то нужно менять законодательство, нужно снижать налоги", — сказал он в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

При этом Греф отметил, что ему сложно предлагать изменения в налоговое законодательство для физлиц, поскольку он участвовал в введении фиксированной ставки подоходного налога в размере 13%.

"Если говорить о налогах на физические лица, то налог в 13% — это одна из тех реформ, которые я, в том числе, проводил, поэтому мне сложно предлагать какие-либо изменения. Но если честно, когда мы вводили ставку 13%, мы не предполагали, что она может продержаться так долго. План изначально у нас был таков, что мы лет 8-10 максимум продержим эту ставку, а потом введем дифференцированную ставку, двухступенчатую — 13% и 20%", — рассказал он.

Греф в 2000-2007 годах занимал пост министра экономического развития и торговли РФ. В 2001 году в России начала действовать фиксированная ставка налога в размере 13%.