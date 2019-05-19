ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая /ПРАЙМ/. Российскую экономику в 2019 году ожидают неопределенность с санкциями, которая оказывает давление на инвестиционный климат и рубль, а также низкая динамика экономического роста, заявил глава Сбербанка Герман Греф в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Есть угрозы санкций, как всегда. Эта неопределенность очень сильно давит на инвестиционный климат, и на рубль. Этот год слабой экономической динамики, по нашим оценкам, ниже 2%", — ответил он на вопрос, какие есть основные угрозы в 2019 году для российской экономики.

Глава Сбербанка отметил, что начало реализации национальных проектов не даст положительный эффект для роста ВВП в этом году, это, скорее всего, произойдет в 2020 году.

"Сейчас началась реализация национальных проектов, в том числе, цифровой экономики. Этот год будет годом "раскачки". Очевидно, что средства потрачены не будут, проекты еще не сформированы. Это будет подход к снаряду. Поэтому я бы в этом году не ожидал больших результатов. А вот в следующем году, может быть, за счет реализации национальных проектов может быть и другая экономическая динамика", — считает Греф.

Сбербанк ожидает, что российская экономика в 2019 году вырастет на 1,4%, а в 2020 году — уже на 2%. При этом банк прогнозирует, что инфляция по итогам 2019 года составит 4,8%, а в 2020 году снизится до 4%.

Банк России прогнозирует темпы роста ВВП страны в 2019 году в границах 1,2-1,7%, в 2020 году — на уровне 1,8-2,3%. Инфляция, по ожиданиям регулятора, будет по итогам текущего года находиться в диапазоне 4,7–5,2% и вернется к 4% в первой половине 2020 года.