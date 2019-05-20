МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Расходы бюджета на национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в первом квартале не осуществлялись, а кассовое исполнение расходов по остальным нацпроектам оказалось существенно ниже среднего уровня расходов бюджета РФ, говорится в оперативном докладе Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март 2019 года.

"Майский указ" президента РФ Владимира Путина, подписанный им в день инаугурации в мае 2018 года, дал старт реализации 12 приоритетным нацпроектам, охватывающим основные направления развития страны: "Цифровая экономика", "Экология", "Здравоохранение", "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Международная кооперация и экспорт", "Образование", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Жилье и городская среда".

"В первом квартале 2019 года расходы осуществлялись по 11 из 12 национальных проектов (программ)", — отмечает Счетная палата. По данным аудиторов, не были начаты расходы по национальному проекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Бюджетные ассигнования на реализацию этого нацпроекта в 2019 году предусмотрены в сумме 7,14 миллиарда рублей.

Всего же, по данным Счетной палаты, на 1 апреля 2019 года расходы на реализацию национальных проектов составили 221 миллиард рублей, или 12,8% от плана, что на 8,7 процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (21,5%).

При этом расходы по восьми нацпроектам оказались ниже среднего уровня, и только по четырём они оказались довольно высокими: по проекту "Здравоохранение" они составили 44,1% от плана, "Наука" — 20,6%, "Демография" — 19,4%, "Международная кооперация и экспорт" — 19,3% бюджетной росписи.

"Высокий уровень исполнения расходов по национальному проекту "Здравоохранение" (44,1%) обусловлен уровнем исполнения расходов лишь по одному из восьми федеральных проектов — "Борьба с онкологическими заболеваниями" (69,7%), при этом по четырём федеральным проектам исполнение расходов не осуществлялось, по трём сложилось на крайне низком уровне (менее 3%)", — также отмечается в материалах Счетной палаты.