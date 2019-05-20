МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, свидетельствуют данные правительства страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,1%.

В годовом исчислении ВВП страны в январе-марте продемонстрировал рост на 2,1%. При этом эксперты прогнозировали сокращение показателя на 0,2%. В четвертом квартале индикатор вырос на 0,4% в квартальном выражении против прошлой оценки в 0,3%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, уменьшился на 0,1%, как и ожидалось.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде вырос на 1,5% к предыдущему кварталу, частных — снизился на 0,3%. Экспорт уменьшился на 2,4% в квартальном выражении, импорт — на 4,6%.