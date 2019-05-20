МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Показатель EBITDA Трубной металлургической компании (ТМК) в первом квартале 2019 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9% и составил 175 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Выручка снизилась на 1%, до 1,257 миллиарда долларов, валовая прибыль увеличилась на 6%, до 235 миллионов долларов, рентабельность EBITDA возросла до 14% с 13% годом ранее.

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года показатель EBITDA снизился на 2%, его рентабельность не изменилась, выручка уменьшилась на 1%, валовая прибыль увеличилась на 5%.

Чистый долг на 31 марта 2019 года составил 2,519 миллиарда долларов против 2,437 миллиарда долларов кварталом ранее, его отношение к показателю EBITDA практически не изменилось и составило 3,5x.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2018 года увеличила отгрузку стальных труб на 6% — до 4,01 миллиона тонн.