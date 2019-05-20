МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 6,8 раза, до 1,422 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка "Русагро" в январе-марте выросла в 2,1 раза, — до 32,167 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — в 2,4 раза, до 4,094 миллиарда.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.