МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в парламенте страны заявил, что досрочно распускает Верховную раду текущего созыва.

Новый президент страны в ходе торжественного заседания Рады в понедельник, 20 мая, принес присягу украинскому народу. После этого глава Конституционного суда Украины объявила о вступлении Зеленского в должность главы государства.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" — сказал Зеленский в своем выступлении.

Очередные выборы в парламент Украины были намечены на октябрь текущего 2019 года.

Также в своем выступлении Зеленский призвал отменить неприкосновенность депутатов и принять новый избирательный кодекс. "Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки", — отметил Зеленский после принесения присяги и добавил, что на это у депутатов будет два месяца.

Кроме того, Зеленский предложил правительству освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях.

"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о будущих поколениях, а не о следующих выборах. Думаю, люди это оценят", — сказал Зеленский.