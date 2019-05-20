МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Москва в 2019 году поднялась на две строчки в индексе уровня жизни Deutsche Bank и заняла 42 позицию, говорится в ежегодном обзоре мировых цен и уровня жизни в разных странах и городах мира банка, который есть в распоряжении РИА Новости.

Рейтинг городов-лидеров по уровню жизни возглавил швейцарский Цюрих, на второй строчке оказался новозеландский Веллингтон, а на третьей — столица Дании Копенгаген. Также в топ-10 вошли Эдинбург, Вена, Хельсинки, Мельбурн, Бостон, Сан-Франциско и Сидней. В рейтинге участвует 56 городов.

Москва также поднялась на три строчки по показателю ежемесячной зарплаты после вычета налогов и заняла 39 позицию. По оценке банка, показатель составляет 1031 доллара, что выше 957 долларов в 2018 году, но ниже 1390 долларов в 2014 году. Лидером по этому критерию стал Сан-Франциско, где зарплата составляет 6526 долларов. На втором месте Цюрих с 5896 долларами.

Выросли в Москве и цены на съем двухкомнатной квартиры среднего уровня, в 2019 году ее можно было снять за 1000 долларов в месяц, а в 2018 году — за 998 долларов, в результате Москва по этому показателю опустилась на одну позицию и оказалась на 35 строчке. Дороже всего съем квартиры обойдется в Гонконге и будет стоить 3685 долларов в месяц.

Позитивные результаты в Москве были достигнуты и по уровню располагаемых доходов на двоих работающих людей, проживающих вместе — рост на 4 строчки до 41 места.