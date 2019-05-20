МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский выступил с инаугурационной речью, в которой назвал главнейшие задачи своей политики. На первом месте для Зеленского – прекращение огня в Донбассе. Еще одной первоочередной задачей новый президент назвал возвращение контроля над Донбассом и Крымом.

В ходе выступления глава государства объявил о роспуске Верховной Рады и фактически призвал нынешнее правительство уйти в отставку, а также попросил уволить главу Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что заданный в инаугурационной речи тон нового президента не позволяет строить иллюзий в отношении потепления между Украиной и Россией. Решить вопрос с Донбассом, по мнению экспертов, легко – необходимо придерживаться Минских договоренностей и прекратить перестрелку на этих территориях. Вопрос с возвратом Донбасса – гораздо сложнее: вряд ли спустя несколько лет граждане захотят возвращаться в состав Украины.

Лучшим решением в отношениях двух стран сейчас станет заморозка боев в Донбассе и сохранения статуса-кво с попытками ведения диалога.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на данный момент не предвидится никаких контактов между Россией и Украиной на высшем уровне, а вопрос с Крымом даже не стоит поднимать.

ДОНБАСС

Чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе, достаточно начать исполнять Минские соглашения, говорит директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Зеленский пришел на свой пост, потому что ему поверили люди, которые выступают за прекращение гражданской войны. От него теперь требуется проявить политическую волю", — полагает эксперт.

Однако за несколько лет произошло так много действий со стороны Киева в отношении Донбасса, что вряд ли независимые территории будут стремиться назад в состав Украины, отмечает Мухин.

"Урегулировать ситуацию в Донбассе несложно. Украинским военным надо перестать стрелять", — соглашается с коллегой президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

Однако вернуть Донбасс будет уже крайне маловероятно, так как его жители вряд ли захотят вернуться под контроль Киева, полагает он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Минские соглашения, подписанные в столице Белоруссии в сентябре 2014 года, предусматривают незамедлительное двустороннее прекращение применения оружия, мониторинг ситуации со стороны ОБСЕ, проведение децентрализации власти, в том числе путем принятия закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (Закон об особом статусе).

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

Официальное вступление Зеленского в должность президента дает шанс вернуть украинскую политическую риторику в нормальное русло, которое исключит безответственные заявления, считает директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев.

"В качестве избранного президента он уже позволил себе ряд безответственных высказываний про Донбасс и Крым, но пока их можно было списать на отсутствие официального статуса. С сегодняшнего дня за любые слова придется отвечать перед своим народом и историей", — отметил он.

Вопроса о принадлежности Крыма не существует и существовать не может, это один из регионов России, подчеркнул в свою очередь Песков.

На этом фоне Минченко считает, что никаких иллюзий относительно улучшения взаимоотношений между Украиной и Россией с приходом Зеленского питать не стоит.

"Лучший возможный вариант – это заморозка по примеру того, как была заморожена конфликтная ситуация с Грузией. Необходимо прекращение огня на спорных территориях. Ситуация с Крымом – это совсем невероятно", — уверен он.

Попытка наладить экономический диалог – это максимум, что можно ожидать в текущих условиях, полагает эксперт. При этом отмена взаимных экономических санкций произойдет не в скорой перспективе.

"Заявление про Крым лишний раз говорит о том, что человек не вполне адекватно оценивает реальность. Это его желание невыполнимо", — убежден Мухин.

По его мнению, текущие отношения Украины и России уже невозможно охладить. "Дальше только война", — опасается он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".