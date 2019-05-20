МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Банк России ожидает инфляцию на уровне несколько выше 4% по итогам 2019 года, затем прогнозируется ее снижение до 4% в начале следующего года, сообщила в ходе заседания первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

В конце апреля ЦБ в пресс-релизе по ключевой ставке отмечал, что по-прежнему ожидает возврата инфляции к целевому уровню в 4% в первой половине 2020 года.

"Что мы ожидаем: мы ожидаем что к концу этого года инфляция будет несколько выше 4%, но за счёт действия разовых факторов в начале следующего года вернётся к 4%", — сказала Юдаева.

Также первый зампред ЦБ отметила, что регулятор ожидает ускорения роста ВВП "прежде всего за счёт государственных инвестиций и реализации национальных проектов".

ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП в 2019 году в интервале 1,2-1,7%. Темп прироста в первом квартале этого года, по оценке регулятора, составил 1-1,5%.