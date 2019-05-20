КИЕВ, 20 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об отставке.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", — заявил он в ходе брифинга.

По законодательству Украины, решение об отставке премьера принимает Верховная рада. В случае отставки премьера в отставку уходит все правительство.

Гройсман также заявил о намерении участвовать в досрочных выборах в Верховную раду Украины. "Я глубоко уверен, что мы еще много сделаем в будущем, и в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной", — сказал Гройсман. Трансляцию вел телеканал "Прямой".

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. В ходе инаугурации Зеленский заявил, что распускает Раду.