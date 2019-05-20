МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Развитие искусственного интеллекта в России потребует до 2024 года инвестиций в размере около 100 миллиардов рублей, а до 2030 года – около 180 миллиардов рублей, говорится имеющемся в распоряжении РИА Новости проекте дорожной карты "Нейротехнологии и искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика", которую готовит Сбербанк.

"Совокупный объем оказания поддержки до 2024 года составит около 100 миллиардов рублей, а до 2030 года составит около 180 миллиардов рублей", — говорится в проекте.

При этом в документе отмечается, что инвестиции в разработку и коммерциализацию решений могут в значительной степени отличаться в зависимости от решаемых задач, уровня готовности используемых субтехнологий, технической и технологической сложности конечного коммерческого продукта. По приблизительным оценкам, приведенным в документе, необходимый объем финансирования фундаментальных исследований составит около 20 миллиардов рублей; объем поддержки разработок прототипов по всем субтехнологиям — около 40 миллиардов рублей; объем поддержки внедрения решений по всем субтехнологиям до 2030 года составит около 120 миллиардов рублей.

Как говорится в проекте, инвестиции надо распределить по субтехнологиям, поддерживая отстающие и стимулируя те, в которых Россия уже является одним из лидеров мирового рынка. Также необходимо поддерживать развитие субтехнологий, которые не смогут пользоваться спросом со стороны международных компаний из-за специфики русского языка.

Так, около 20% всех средств предлагается направить на поддержку развития субтехнологии "Компьютерное зрение"; около 15% — "Обработка естественного языка"; около 10% — "Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений"; около 15% — на "Распознавание и синтез речи"; около 20% — "Перспективные методы и технологии в ИИ"; около 10% — "Нейроинтерфейсы, нейростимуляция и Нейросенсинг"; около 10% — "Нейропротезирование".