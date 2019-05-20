МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Биржи США закрылись в минусе на опасениях о перспективах торговых отношений с Китаем, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял почти 1,5% на фоне отказа ряда американских компаний работать с продукцией Huawei, свидетельствуют данные торгов.

Индекс NASDAQ снизился на 1,46%, до 7702,38 пункта, промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,33%, до 25679,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,67%, до 2840,23 пункта.

На прошлой неделе министерство торговли США заявляло, что намерено внести Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности США. В понедельник агентство Рейтер сообщило, что Google приостановила ведение дел с Huawei в связи с внесением ее в этот список. Китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом.

По данным Блумберг, от сотрудничества с Huawei отказались и производители чипов — Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx.

При этом, как добавляет Рейтер со ссылкой на аналитиков HSBC, Китай может временно повысить тарифы на продукцию Apple, в результате чего цены на смартфоны компании вырастут.

Акции Alphabet на этом фоне снизились на 2,02%, бумаги Intel потеряли 2,96%, а Apple уменьшились на 3,13%.

"В перспективе мировая торговая ситуация ухудшается, неопределенность растет. Эти торговые опасения не исчезают, так что вопрос в том, повлияет ли это значительно на доверие потребителей и бизнеса", — приводит агентство MarketWatch слова инвестстратега R.W. Baird Вилли Делвича.