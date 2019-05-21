МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Министр экономического развития Максим Орешкин не ожидает технической рецессии в России по итогам второго квартала 2019 года.

"Да нет, я считаю, что уже налогово-бюджетный фактор (повышение НДС и смещение расходов вправо внутри года), который сыграл важную негативную роль в первом квартале, он в основную часть года уже будет в другую сторону действовать", — сказал Орешкин журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли техническая рецессия в РФ по итогам второго квартала.

Таким образом министр прокомментировал опасения некоторых экспертов о том, что РФ может войти в техническую рецессию, когда два квартала подряд сезонно очищенная динамика ВВП будет минусовой.

Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Пока да, потому что и первый квартал — это предварительные данные, они могут измениться и в ту, и в другую сторону. И мы и ожидали слабую динамику. Поэтому посмотрим. Тем более первый квартал с точки зрения объема ВВП — это самый маленький объем ВВП", — сказал Орешкин.

Он отметил, что главная причина замедления роста экономики — слабость спроса. "Причем она связана и с налогово-бюджетными факторами, и с кредитованием, с его изменением. Мы столкнулись с тем, что у нас замедлилось корпоративное кредитование и ипотечное кредитование", — сказал министр.

По его словам, повышение ставки ЦБ приводит к увеличению нормы сбережения при прочих равных условиях и в данном случае напрямую влияет на корпоративное и ипотечное кредитование, практически не касаясь потребительского. "Следственно, повышение ставки привело к вполне ожидаемым последствиям", — отметил он.

Орешкин также указал, что слабость спроса в экономике подтверждается слабостью инфляционной динамики.

По данным Росстата, инфляция в России с 7 по 13 мая пятую неделю подряд оставалась на уровне 0,1%, а с начала года составила 2,2%.